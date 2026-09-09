Захарова: уехавшие в начале СВО россияне должны возвращаться с покаянием

Россияне, которые покинули страну в начале специальной военной операции, могут вернуться, если признают ошибочность своего решения и откажутся от агрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россиянам объясни...
- Невзорова* внесли...
- Басков в свой юби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым