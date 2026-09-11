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Ладе Дэнс — 60: почему после одного месяца разлуки с сыном она больше не захотела замуж

Ладе Дэнс — 60: почему после одного месяца разлуки с сыном она больше не захотела замуж

11 сентября Ладе Дэнс исполняется 60 лет. Для миллионов она по-прежнему та самая «Девочка-ночь» из 1990-х, но один из самых тяжёлых эпизодов её жизни произошёл далеко от сцены.

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