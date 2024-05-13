1944 год: ИС против «Тигра»

Немецкая 88-мм пушка «ахт-ахт» стала очень неприятным сюрпризом для советских танкостроителей. Если у средних танков Т-34 невозможно было усилить бронирование для противостояния немецким снарядам, то тяжелые ИС вполне могли справиться с такой задачей.