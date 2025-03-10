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Царьград

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Ка-52М уничтожил технику ВСУ: Курская область, 65 тысяч потерь противника

Ка-52М уничтожил технику ВСУ: Курская область, 65 тысяч потерь противника

Ка-52М успешно выполнил боевую задачу в Курской области, уничтожив технику и личный состав ВСУ. Президент Путин и начальник Генштаба Герасимов заявили о выходе российских войск на границу и разгроме противника.

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