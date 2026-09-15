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Царьград

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"Даже если Зеленскому и дадут 300 ракет": На Украине осознали главную проблему от "русского нападения"

"Даже если Зеленскому и дадут 300 ракет": На Украине осознали главную проблему от "русского нападения"

На Украине лишь на пятом году спецоперации осознали главную проблему от "русского нападения". По словам экспертов, "даже если Зеленскому и дадут 300 ракет", обеспечить безопасность украинского ВПК и страны, в целом, грядущей зимой он не сможет.

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