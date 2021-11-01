Известия: крупнейшие российские банки стали запускать льготную экоипотеку

Крупнейшие банки планируют запуск льготной «зеленой» ипотеки. Ее разработкой уже занимаются в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и «Дом.
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