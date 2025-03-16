В Крыму дети с болезнями лёгких и ЖКТ могут учиться в санаторной школе-интернате

В Крыму дети с болезнями лёгких и ЖКТ могут учиться в санаторной школе-интернатеВ такой школе дети не только получают знания, но и проходят различные профилактические процедуры, а также находятся на специализированном питании.
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