В Афганистане планируют запустить онлайн-проект по татарскому языку

Фото: Российский деловой центр в Афганистане Российский деловой центр в Афганистане совместно с российскими и афганскими лингвистами планирует запустить онлайн‑проект по изучению современного татарского языка для афганских татар с пояснениями на афганском языке – дари, учитывая специфику и диалект языка местных племен.