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  • Вениамин
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    В стране война а они военных арестовывают!Арестован глава у...

Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа, назвав Байдена «катастрофой»

Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа, назвав Байдена «катастрофой»

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что будет голосовать на ноябрьских выборах главы государства за экс-хозяина Белого дома Донадьда Трампа, назвав действующего американского лидера Джо Байдена «катастрофой».

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