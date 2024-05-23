Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа, назвав Байдена «катастрофой»

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что будет голосовать на ноябрьских выборах главы государства за экс-хозяина Белого дома Донадьда Трампа, назвав действующего американского лидера Джо Байдена «катастрофой».
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