Компания Apple прекратила использовать в смартфонах вольфрам и золото из России

Один из крупнейших производителей смартфонов Apple официально отказался от вольфрама, тантала и золота из РФ, тогда как Samsung по-прежнему использует российские металлы, даже не поставляя свою продукцию на российский рынок, пишет «Коммерсантъ».
Один из крупнейших производителей смартфонов Apple официально отказался от вольфрама, тантала и золота из РФ, тогда как Samsung по-прежнему использует российские металлы, даже не поставляя свою продукцию на российский рынок, пишет «Коммерсантъ».
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