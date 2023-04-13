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Компания Apple прекратила использовать в смартфонах вольфрам и золото из России

Компания Apple прекратила использовать в смартфонах вольфрам и золото из России

Один из крупнейших производителей смартфонов Apple официально отказался от вольфрама, тантала и золота из РФ, тогда как Samsung по-прежнему использует российские металлы, даже не поставляя свою продукцию на российский рынок, пишет «Коммерсантъ».

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