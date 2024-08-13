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Grand Chess Tour. Сент-Луис. Вашье-Лаграв лидирует после трех туров рапида, Непомнящий – 3-й

С 12 по 14 августа шахматисты сыграют девять туров в рапиде. 15-16 августа пройдет турнир по блицу. Grand Chess Tour 4-й этап Сент-Луис, США Рапид Начало партий – 21:00 по московскому времени.

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