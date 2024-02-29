В Екатеринбурге режиссер Федорченко показал, как нацисты строят Берлин под снегом в Антарктиде. Фото

В Екатеринбурге прошла закрытая презентация игровой картины Алексея Федорченко «Новый Берлин». Трагикомедийный псевдодокументальный фильм в двух частях завершил трилогию автора, в которую входят «Первые на Луне» (2005) и «Большие змеи Улли-Кале» (2022).