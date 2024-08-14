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Версия: В Курской области русским помогает Грузия, а не ОДКБ

Версия: В Курской области русским помогает Грузия, а не ОДКБ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Грузия выздоравливает. Тбилиси предлагает России примирение. Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.

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Комментарии
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Tania Еременко
Хочется верить. Не надо  нам ОДКБ. Наши бывшие... умеют извлекать только выгоду из этой организации , а так - она мёртвая.. Нам помогать - шиш с маком. Некоторые совсем не хотят - они любят только договариваться. А рынок России им предоставь, чтобы было выгодно и на что поесть. . А преференции и скидки на  наши ресурсы - подавай. И про денежки ...  не забудь, Россия!))) Безопасность им нужна только для их государства.))))) Прямо сейчас это слышала. Больше нет слов - люди не меняются..
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