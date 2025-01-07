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ИАНЕД

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BYD показал испытания без водителя «танцующего» суперкара Yangwang U9

Компания BYD выпустила видео, в котором показано, как электрический суперкар Yangwang U9 в режиме автопилота преодолевает различные препятствия, включая заполненную водой яму и дорожные шипы, просто перепрыгивая их.

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