Berg PRESS

332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Федеральное финансирование строительства моста через Лену может составить 30%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля федерального софинансирования строительства моста через Лену в Якутии предположительно составит не более 30% стоимости объекта, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram в субботу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,