Тренин идет на 2-м месте в «Миннесоте» по числу силовых приемов (30). У форварда 1 очко и «+4» в 10 играх

Форвард «Миннесоты» отметился 4 хитами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3). В 10 играх в текущем сезоне у 27-летнего россиянина 1 (0+1) очко при 9 бросках в створ, 8 минутах штрафа и полезности «+4» и среднем времени на льду 13:27.