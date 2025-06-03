Три человека утонули в Омской области после прихода жары. Первой жертвой стал 17-летний парень в Любинском районе.
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Три человека утонули в Омской области после прихода жары. Первой жертвой стал 17-летний парень в Любинском районе.