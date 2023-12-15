Владимир Солодов: По куриному яйцу у нас ситуация благоприятнее, чем в других регионах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, комментируя выступление Президента РФ Владимира Путина на прямой линии, объединённой с итоговой пресс-конференцией, подчеркнул, что глава государства неизменно уделяет внимание вопросам, действительно волнующим граждан нашей страны, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.
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