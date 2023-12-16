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 По бункеру с офицерами НАТО под аэродромом Староконстантинов ударили «Кинжалы»

По информации источников  ТГ-канала “Русское оружие” , целью российских гиперзвуковых ракет “Кинжал”, которые ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, был командный бункер, созданный под аэродромом.

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