 По бункеру с офицерами НАТО под аэродромом Староконстантинов ударили «Кинжалы»

По информации источников ТГ-канала “Русское оружие” , целью российских гиперзвуковых ракет “Кинжал”, которые ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, был командный бункер, созданный под аэродромом.
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