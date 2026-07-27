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Пятый канал

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Следователи изучают записи с камер после убийства политика на кладбище в Турции

Следователи изучают записи с камер после убийства политика на кладбище в Турции

В турецком городе Батман вечером произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали член Центрального районного совета Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын Эрджан Дирек и племянник Бекир Дирек.

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