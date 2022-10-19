Военное обозрение

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Воинственные сыновья Гнея Помпея Магна

Воинственные сыновья Гнея Помпея Магна

Гней Помпей Старший (Великий) был женат пять раз и имел трех детей - двух сыновей и дочь. Все они родились в третьем браке – от Муции Терции, с которой Помпей развелся из-за подозрений в супружеской неверности.

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