Воинственные сыновья Гнея Помпея Магна

Гней Помпей Старший (Великий) был женат пять раз и имел трех детей - двух сыновей и дочь. Все они родились в третьем браке – от Муции Терции, с которой Помпей развелся из-за подозрений в супружеской неверности.
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