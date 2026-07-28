Сэм Альтман: сингулярность уже наступила

В интервью подкасту Relentless Альтман заявил, что человечество уже находится в «сингулярности» — гипотетической точке, когда развитие технологий становится неконтролируемым и необратимым, а ИИ превосходит человеческий интеллект.
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