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Захарова назвала «саморазоблачительным» заявление Зеленского о теракте в РФ

Захарова назвала «саморазоблачительным» заявление Зеленского о теракте в РФ

По ее словам, он единственный, кому «хватило ума» обвинить в случившемся Россию. В МИД России ответили украинскому президент Владимиру Зеленскому, который накануне прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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