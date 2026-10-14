Небольшие выбросы нефтепродуктов зафиксированы в ходе мониторинга береговой линии в Новороссийске. Они не относятся к грузу танкера, пострадавшего в результате атаки в октябре.
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