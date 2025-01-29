Российские ученые обнаружили ионосферную дыру от пуска Starship

Российские учёные, проанализировав данные навигационных приёмников, обнаружили «ионосферную дыру», которую создаёт при запуске корабль Starship компании SpaceX Илона Маска, сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
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