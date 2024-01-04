Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства иностранцам-контрактникам

Речь идет о тех гражданах, которые заключили договор в период СВОПрезидент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие в период СВО контракт о службе в ВС РФ или воинских формированиях или уже проходящие службу, вправе в упрощенном порядке подать заявление о приеме в российское гражданство.
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