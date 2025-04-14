JPP: трагичное искусство делает нас добрее

Международная команда ученых выяснила, что просмотр трагического искусства — например, скульптур, изображающих страдания беженцев, — может вызывать не только грусть, но и позитивные эмоции, а также усиливать чувство эмпатии.
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