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Всё о женщинах

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  • Наталья
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JPP: трагичное искусство делает нас добрее

JPP: трагичное искусство делает нас добрее

Международная команда ученых выяснила, что просмотр трагического искусства — например, скульптур, изображающих страдания беженцев, — может вызывать не только грусть, но и позитивные эмоции, а также усиливать чувство эмпатии.

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