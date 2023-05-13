Москва требует от FIVB компенсацию за «санкционную» отмену ЧМ по волейболу в России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с тем, чтобы добиться от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсации в размере 76 млн долларов (более 5 млрд рублей) за санкционную отмену Чемпионата мира (ЧМ) по волейболу в РФ.