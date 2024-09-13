«Несчастная ведьма»: Анастасия Волочкова оскорбила и высмеяла дочь Любови Успенской

Балерина Анастасия Волочкова внезапно высмеяла дочь певицы Любови Успенской. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена Татьяна Плаксина в тот период, когда она упала с велосипеда и выбила передние зубы.
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