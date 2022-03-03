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В Счетной палате назвали сумму госдолга России в 2021 году

В Счетной палате назвали сумму госдолга России в 2021 году

Государственный долг России в 2021 году увеличился на 10,5% и составил 20 921,8 млрд рублей. Об этом стало известно в четверг, 3 марта, из аналитической записки Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за январь — декабрь 2021 года.

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