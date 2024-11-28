Meta’s Threads разрабатывает собственную версию «стартовых пакетов» Bluesky

В надежде сдержать натиск социальной сети Bluesky, конкурента X и Meta's Threads, Meta разрабатывает функцию, которая черпает вдохновение в одном из самых популярных дополнений Bluesky: концепции «Starter Packs», или составленных вручную списках предложенных пользователей, которые помогают новичкам найти людей, за которыми можно следить.
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