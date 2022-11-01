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Муте исключили из Федерации тенниса Франции за неспортивное поведение

Корентена Муте исключили из Федерации тенниса Франции, сообщает Le Figaro со ссылкой на L’Équipe. Причиной стало неспортивное поведение Муте, в частности, его вспышки гнева.

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