США и ЕС хотят передать Украине доходы от замороженных активов РФ

Соединенные Штаты и Евросоюз договорились начать изучать возможности передачи киевскому режиму доходов частных компаний от замороженных активов РФ, говорится в заявлении по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита.
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