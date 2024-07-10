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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть бой Раджабов – Огден UFC on ESPN 60, во сколько начало прямой трансляции 21 июля

В ночь с 20 на 21 июля 2024 года состоится турнир смешанных единоборств — UFC on ESPN 60. В одном из боев турнира в октагоне встретятся легковесы — Лоик Раджабов и Трей Огден.

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