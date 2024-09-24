В ходе СВО погиб контрактник из Козельского района Калужской области

На СВО погиб Евгений Сухарев из Козельского района, пошедший служить по контракту. Об этом сообщила глава районной администрации Елена СлабоваНа СВО погиб Евгений Сухарев из Козельского района, пошедший служить по контракту.
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