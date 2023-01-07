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Экс-хавбек сборной Казахстана Джолчиев сыграет за SD Family на медиафутбольном турнире в Астане

Бауыржан Джолчиев переходит в SD Family. Он сыграет на турнире 1XBET MFL в Астане. Об этом сообщил основатель SD Дидар Сыдыкбек в своем телеграм-канале.

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