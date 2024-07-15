РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Вопросы охраны общественного порядка обсудили в Ростокине

Председатели советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) таких районов, как Ростокино, Северный, Алтуфьевский, Северное Медведково, Отрадное и Бибирево провели в столице общегородское мероприятие «Мой безопасный район».

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