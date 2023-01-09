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Восток - дело прибыльное​

Восток - дело прибыльное​

Порой в западных СМИ, считающихся респектабельными, проскакивает очевидная глупость о России. Типа медведей на улицах или обязательной балалайки для каждой матрёшки.

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