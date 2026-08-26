Медвежий угол
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Медвежий угол

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Три миллиона чужих вместо своих: цена «дешёвой» рабочей силы для российских регионов

Три миллиона чужих вместо своих: цена «дешёвой» рабочей силы для российских регионов

В российских реалиях отношение к миграционной политике давно перестало быть абстрактной дискуссией — оно стало одной из самых острых социальных тем, напрямую затрагивающей интересы миллионов российских граждан.

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Комментарии
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александр петров
&quot;Интересно, почему на наших каналах ТВ не поднимается тема мигрантов?&quot; Ответ очевиден как и с тем же автопромом! &quot;А зачем??&quot;!! Проще и выгоднее показывать свистопляску со скандалами межу &quot;звездульками&quot;, обсуждать кто и с чьей женой сколько спал, показывать как им плохо в Курщавелях живётся и прочее, прочее, прочее! &quot;Зомбоящик&quot; как и СМИ и &quot;тырнэт&quot; постепенно превращаются в помойную яму. Как  &quot;гарица&quot;- &quot;кто девочку обедает, тот её и танцует&quot;!
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1 м.
Александр Попов
С них да же ШЕРСТИ КЛОК не возьмёшь, а ОНИ наш БЮДЖЕТ СТРИГУТ😡😡😡.
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1 м.
Julius Caesar
Так давайте покажем на выборах нашим ЕдРо-сам где их место! Именно они довели ситуацию до такого накала, когда люди готовы уже биты в руки взять и идти громить их анклавы с палатками! ЛДПР или КПРФ давно бы протащили соответствующие жёсткие законы! Как в Белоруссии, например. Нужны предприятию мигранты - приглашать ровно столько, сколько нужно. И они не шастают где попало, а живут исключительно на территории, где работают. Работа закончилась - уехали на родину. Всё! И никаких семей и детей мигрантов! Не знаю, как вы, но лично я за ЕдРо-сов голосовать точно не буду!🤬
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4 н.