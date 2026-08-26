Три миллиона чужих вместо своих: цена «дешёвой» рабочей силы для российских регионов

"Интересно, почему на наших каналах ТВ не поднимается тема мигрантов?" Ответ очевиден как и с тем же автопромом! "А зачем??"!! Проще и выгоднее показывать свистопляску со скандалами межу "звездульками", обсуждать кто и с чьей женой сколько спал, показывать как им плохо в Курщавелях живётся и прочее, прочее, прочее! "Зомбоящик" как и СМИ и "тырнэт" постепенно превращаются в помойную яму. Как "гарица"- "кто девочку обедает, тот её и танцует"!

Julius Caesar

Так давайте покажем на выборах нашим ЕдРо-сам где их место! Именно они довели ситуацию до такого накала, когда люди готовы уже биты в руки взять и идти громить их анклавы с палатками! ЛДПР или КПРФ давно бы протащили соответствующие жёсткие законы! Как в Белоруссии, например. Нужны предприятию мигранты - приглашать ровно столько, сколько нужно. И они не шастают где попало, а живут исключительно на территории, где работают. Работа закончилась - уехали на родину. Всё! И никаких семей и детей мигрантов! Не знаю, как вы, но лично я за ЕдРо-сов голосовать точно не буду!🤬