Телеведущий Гаспарян напомнил молодежи, за какую команду болел Вячеслав Добрынин

Публицист, телеведущий, один из авторов учебника «История России» Армен Гаспарян напомнил в личном телеграм-канале молодым россиянам, за какую российскую команду болел Народный артист РФ Вячеслав Добрынин .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии