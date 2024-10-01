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Телеведущий Гаспарян напомнил молодежи, за какую команду болел Вячеслав Добрынин

Телеведущий Гаспарян напомнил молодежи, за какую команду болел Вячеслав Добрынин

Публицист, телеведущий, один из авторов учебника «История России» Армен Гаспарян напомнил в личном телеграм-канале молодым россиянам, за какую российскую команду болел Народный артист РФ Вячеслав Добрынин .

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