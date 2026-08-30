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Житель Ростова лишился нового внедорожника из-за аферы с автодвойниками

Житель Ростова лишился нового внедорожника из-за аферы с автодвойниками

"112" Водитель из Ростовской области остался без пяти миллионов рублей и новенького внедорожника. Оказалось, за баснословные деньги он купил машину с темной историей.

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