Это успех! Dragon Age: The Veilguard выбросят в PlayStation Plus 4 марта Sony поделилась списком но...

Это успех! Dragon Age: The Veilguard выбросят в PlayStation Plus 4 мартаSony поделилась списком новых игр для подписчиков PlayStation Plus, на этот раз весьма примечательным, ведь возглавляет его аж Dragon Age: The Veilguard, которая вышла всего четыре месяца назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)