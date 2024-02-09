Весам отправиться в путешествие, а Козерогам попридержать раздражение: гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВо время субботы, 10 февраля 2024 года, стоит обратить внимание на подсказки, которые посылает вам Вселенная.
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