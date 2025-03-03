Экстренная операция ФСБ: в Москве и Подмосковье готовились теракты в метро и синагоге

Сотрудники ФСБ России пресекли подготовку терактов в столичном регионе. Задержан гражданин РФ, выходец из одной из стран Центральной Азии, связанный с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.
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