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Экстренная операция ФСБ: в Москве и Подмосковье готовились теракты в метро и синагоге

Экстренная операция ФСБ: в Москве и Подмосковье готовились теракты в метро и синагоге

Сотрудники ФСБ России пресекли подготовку терактов в столичном регионе. Задержан гражданин РФ, выходец из одной из стран Центральной Азии, связанный с международной террористической организацией, деятельность которой запрещена в России.

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