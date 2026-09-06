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Единство, красота и музыка: как Барнаул отметил День города. Большой фоторепортаж

Единство, красота и музыка: как Барнаул отметил День города. Большой фоторепортаж

Барнаул все ближе в своему 300-летию – на минувших выходных в краевой столице с размахом отметили День города.

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