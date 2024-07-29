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Новости экономики России

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Босс Anglo American предупреждает о рисках недооценки "эмоционального металла"

Дункан Ванблад, исполнительный директор горнодобывающей компании Anglo American, назвал медь "эмоциональным металлом", который по-прежнему зависит от отношения к Китаю, несмотря на ожидаемый значительный рост спроса, поскольку мир стремится к декарбонизации.

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