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Мальта вновь открывает границы для невакцинированных лиц

Мальта вновь открывает границы для невакцинированных лиц

Мальта во вторник отказалась от решения закрыть границы для непривитых от COVID-19 путешественников, всего за несколько часов до того, как мера, о которой было объявлено 9 июля, должна была вступить в силу, вместо этого для них был введен карантин.

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