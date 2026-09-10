"Не просто поставить галочку": как в Алтайском крае меняют подход к диспансеризации

Более десяти лет диспансеризация является неотъемлемой частью работы российского здравоохранения. Сегодня в Алтайском крае активно работают над повышением мотивации граждан заботиться о своем здоровье – увеличивают охват медосмотром, внедряют цифровизацию и привлекают новые кадры.