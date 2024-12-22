Путин: в России за шесть лет будет модернизировано не менее 75 аэропортов

За следующие шесть лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах.
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