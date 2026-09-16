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ФедералПресс

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Новым главой УФСБ по Башкортостану стал Роман Плотников

Новым главой УФСБ по Башкортостану стал Роман Плотников

УФА, 16 сентября, ФедералПресс. Президент России подписал указ о кадровых перестановках в руководстве управления ФСБ по Башкортостану.

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